Главные новости за выходные 29–30 ноября

Украина и США «достигли принципиальных соглашений по всем пунктам мирного плана, кроме двух», пишет Axios. По информации издания, не согласованы только вопросы территорий и гарантий безопасности. Эти темы Вашингтон рассчитывал обсудить на встрече в Майами 30 ноября, чтобы на следующей неделе отправить в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. Делегацию Украины после отставки Андрея Ермака возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Мэр Энергодара, спутника Запорожской АЭС, Максим Пухов в интервью «Ъ» заявил о массовом возвращении жителей в город. По его словам, люди приезжают даже из Европы. Он также рассказал, почему решил покинуть тихую Мурманскую область и переехать на передовую.

Казахстан активизировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты после атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). МИД Казахстана выразил протест из-за удара безэкипажных катеров по морскому терминалу КТК под Новороссийском. Там отметили, что подобные действия наносят ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины.

Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море. Капитан сообщил береговым службам, что судно атаковали беспилотники. МИД Турции выразил обеспокоенность из-за атак на шедшие в Новороссийск суда, включая танкер Kairos.

Дональд Трамп заявил, что «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто». Куба обвинила США в создании электромагнитных помех в регионе. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США в разговоре с президентом Венесуэлы пригрозил применить силу, если тот не покинет пост добровольно.

Авиакомпании по всему миру вернулись к предыдущей версии программного обеспечения своих самолетов Airbus A320. 28 ноября Airbus опубликовала заявление о том, что у «значительного количества» лайнеров могут возникнуть проблемы в системах управления из-за интенсивного солнечного излучения.

Умер британский драматург и сценарист, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Том Стоппард.