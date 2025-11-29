Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море

Танкер Virat, атакованный накануне в Черном море, сегодня утром подвергся новой атаке. Судно получило небольшие повреждения правого борта, сообщил Минтранс Турции.

О пожаре на борту информации нет. Экипаж чувствует себя хорошо, состояние судна — стабильное, указано в пресс-релизе министерства в соцсети X. Спасательные команды пока ожидают на безопасном расстоянии от судна, добавили в Минтрансе.

Вечером 28 ноября два танкера под флагом Гамбии, Virat и Kairos, загорелись в акватории Черного моря недалеко от турецкого побережья. По предварительным данным, причиной было «внешнее воздействие». Танкер Virat получил удар примерно в 35 морских милях от берега, на борту находятся 20 членов экипажа. Как писало Reuters, оба судна попали под санкции и могут быть частью «теневого флота» России.