Bloomberg: авиакомпании наладили работу после заявления Airbus о самолетах А320

Авиакомпании по всему миру вернулись к предыдущей версии программного обеспечения своих самолетов Airbus A320, пишет Bloomberg. При этом, по словам собеседников агентства в авиаотрасли, обновления оборудования потребуют до 1 тыс. воздушных судов.

28 ноября Airbus опубликовала заявление о том, что у «значительного количества» самолетов A320 могут возникнуть проблемы в системах управления полетов из-за интенсивного солнечного излучения. Компания объявила, что около 6 тыс. самолетов должны пройти замену программного обеспечения. После этого в некоторых странах были отменены десятки рейсов.

Как передает Bloomberg, менее чем за сутки крупнейшие операторы A320 — американская American Airlines, индийская IndiGo и британская EasyJet — вернулись к предыдущей версии программного обеспечения, чем обеспечили стабильный режим полетов. При этом, как уточняет агентство, колумбийская Avianca приостановила продажу билетов до 8 декабря, а японская ANA была вынуждена отменить 95 рейсов.