Капитан танкера Virat сообщал береговым службам об ударе беспилотников по судну

Капитан танкера Virat сообщал береговым службам, что судно атакуют беспилотники, когда запрашивал помощь. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в соцсети X.

Танкер Virat за сутки подвергся двум атакам: первая произошла вечером 28 ноября из-за «внешнего воздействия», вторая — сегодня утром. После первой атаки танкер загорелся, в результате утреннего ЧП судно получило небольшие повреждения правого борта.

Причины произошедшего на Virat все еще устанавливаются, уточнил турецкий министр. По его словам, судно либо атаковали, либо на нем произошел взрыв. После того как капитан сообщил о налете БПЛА, к танкеру направились катера береговой охраны. Скорее всего, судно отбуксируют в ближайший порт после устранения нештатной ситуации, сообщил господин Уралоглу.

Помимо Virat, вчера вечером в Черном море недалеко от турецкого побережья загорелся танкер Kairos. Агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG писало, что оба судна находятся под антироссийскими санкциями и могут быть частью «теневого флота» РФ.