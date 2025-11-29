Куба обвинила США в создании электромагнитных помех в небе над Венесуэлой

США провоцируют «постоянные электромагнитные помехи» в Карибском бассейне, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. По его словам, больше всего помех фиксируется в воздушном пространстве Венесуэлы.

Помехи вызваны «агрессивным и беспрецедентным военным» развертыванием США в регионе, утверждает Бруно Родригес Паррилья. «Они являются частью эскалации военной агрессии и психологической войны против Венесуэлы»,— написал глава МИД Кубы в соцсети Х.

США начали наращивать военно-морские силы у берегов Венесуэлы в августе, а в сентябре стали наносить удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики в Соединенные Штаты. 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он также анонсировал наземные операции США для борьбы с предполагаемыми венесуэльскими наркоторговцами.