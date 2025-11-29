Казахстан решил изменить маршруты экспорта нефти из-за атаки на терминал КТК

Минэнерго Казахстана намерено экстренно перенаправить экспортную нефть на альтернативные маршруты. Решение принято из-за атаки ВСУ на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк / ТАСС Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

«Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан»,— указано в сообщении Минэнерго. В пресс-службе назвали недопустимыми удары по «сугубо гражданским» энергообъектам в регионе.

В Минэнерго напомнили, что КТК — это международный проект, атаки на который создают прямую угрозу для глобальной энергетической безопасности. Также подобные враждебные действия, отметили в казахстанском ведомстве, нарушают интересы членов консорциума, включая саму республику.

В ночь на 29 ноября безэкипажные катера ВСУ ударили по морскому терминалу КТК под Новороссийском. Повреждения получил один из причалов, восстановить его не удастся, заявили в консорциуме. При атаке обошлось без пострадавших. Разлива нефти в Черное море также не допустили, заверили в КТК.

В прошлый раз объекты КТК под Новороссийском попали под удар ВСУ 25 ноября. Тогда погрузку нефти на терминале временно остановили. На следующий день процесс возобновили.