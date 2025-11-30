МИД Турции обеспокоен из-за атак на танкеры в Черном море

МИД Турции выразил обеспокоенность из-за атак на танкеры Kairos и Virat, которые по Черному морю шли в Новороссийск. Ведомство также работает над тем, чтобы не допустить распространения конфликта на море.

«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе»,— написал представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети X.

Вечером 28 ноября в территориальных водах Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Министерство транспорта Турции допустило, что возгорание началось из-за подрыва на мине или удара беспилотника. 29 ноября танкер Virat подвергся новой атаке. Как писало Reuters, танкеры Virat и Kairos включены в санкционные списки и могут быть частью «теневого флота» России.