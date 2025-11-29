Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто»,— написал господин Трамп в Truth Social.

С сентября США регулярно наносят удары по судам Венесуэлы в Карибском море — Вашингтон обвиняет страну в перевозке наркотиков. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. 28 ноября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует расширить борьбу с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и заниматься этим не только на воде, но и на суше.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия США незаконными. По его словам, Вашингтон прикрывается борьбой с наркокартелями, чтобы оправдать попытки свержения власти в Венесуэлы. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и Николас Мадуро провели на прошлой неделе телефонный разговор и обсудили возможную встречу в США.