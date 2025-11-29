Умер британский драматург и сценарист Том Стоппард
Британский драматург и сценарист, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» Том Стоппард умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление агентства United Agents.
Том Стоппард
Фото: Hannah McKay / Reuters, Hannah McKay / File Photo / Reuters
Одна из наиболее известных работ господина Стоппарда — сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир». Главную роль в кинокартине сыграла Гвинет Пэлтроу. В 1999 году фильм получил премию «Оскар» в семи номинациях, в том числе «лучший сценарий».
Том Стоппард также написал сценарий к фильму «Анна Каренина» с Кирой Найтли и Джудом Лоу в главных ролях. Среди других его работ — сценарий к сериалу «Конец парада» с Бенедиктом Камбербэтчем и фильму «Русский дом» по роману Джона Ле Карре.
Драматург написал более 30 пьес, в том числе «Аркадия», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Ночь и день». Он обладатель премии Лоуренса Оливье и четырех премий «Тони».