WSJ: Трамп угрожал Мадуро применить силу, если тот не покинет пост

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. В настоящий момент они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.

28 ноября о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы писала The New York Times. По информации газеты, беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал «картель Солнц» (Cartel de los Soles) террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.