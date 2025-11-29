Умеров вместо Ермака возглавит делегацию Украины на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации страны на переговорах по урегулированию с США. Господин Умеров сменит бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

28 ноября господин Ермак написал заявление об отставке. В тот же день у него прошли обыски. Чиновник упоминается в расследовании крупного коррупционного скандала в области энергетики и обороны Украины. Господин Зеленский принял его отставку. Кремль считает, что коррупционный скандал на Украине спровоцировал «глубочайший политический кризис» в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Президенту Украины пришлось расстаться со своим негласным "вице"».