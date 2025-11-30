МИД Казахстана выразил протест из-за удара по объекту КТК

МИД Казахстана выразил протест из-за удара безэкипажных катеров по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Там добавили, что подобные события наносят ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины.

«Это событие стало третьим агрессивным актом, совершенным против гражданского объекта, охраняемого нормами международного права … Ожидаем, что украинская сторона примет конкретные меры по недопущению повторения подобных ситуаций»,— написано в заявлении представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Как указано в сообщении, Казахстан придает особое значение обеспечению стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов. «Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы»,— добавил представитель МИД.

Удар по морскому терминалу КТК произошел в ночь на 29 ноября. Поврежден один из причалов, восстановить его не удастся. Минэнерго Казахстана позднее заявило о решении экстренно перенаправить экспортную нефть на альтернативные маршруты.