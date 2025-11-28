Главные новости за 28 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

До 2030 года в Краснодарском крае отремонтируют 300 км автодорог. Кроме дорожных работ, в регионе планируется строительство почти 40 млн кв. м жилья и реализация 78 объектов коммунальной инфраструктуры.

Экс-главу УСБ МВД Кубани Дмитрия Фролова приговорили к 9 годам лишения свободы по статье о взятке. Ему вменили штраф в размере 5 млн руб., также бывший силовик оказался лишен звания «полковник полиции».

В Крыму ввели штрафы до 100 тыс. руб. за публикацию материалов о работе средств ПВО.

В станице Елизаветинской Краснодарского края обновили Дом культуры за 61,8 млн руб. В учреждении работают 45 творческих коллективов численностью более 1,2 тыс. человек.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф стал почетным гражданином Крыма, соответствующее решение приняли единогласно на заседании регионального парламента 28 ноября.

В Краснодарском крае утвердили размер компенсаций пострадавшим на случай атаки БПЛА. Единовременная материальная помощь на каждого пострадавшего составит 15,8 тыс. руб.

В первой половине декабря в Краснодаре откроются елочные базары. На них будут продаваться пихты, елки и сосны из питомников Пермского края, Пензенской и Саратовской областей. Базары будут работать с 08:00 до 22:00 по ряду улиц краевой столицы.

В результате массированной атаки БПЛА 25 ноября в Новороссийске пострадали 227 квартир. Это промежуточные данные, которыми поделился глава города Андрей Кравченко.