На Кубани определили компенсации пострадавшим от атак БПЛА 25 ноября

В Краснодарском крае определены размеры выплат жителям, пострадавшим в Геленджике, Новороссийске и Славянске-на-Кубани в результате ночных атак беспилотников 25 ноября. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единовременная материальная помощь составит 15,8 тыс. руб. на каждого пострадавшего. Компенсация за утраченное имущество определена в диапазоне от 78,4 тыс. руб. до 156,8 тыс. руб. на человека, а за вред здоровью — от 313,5 тыс. руб. до 627 тыс. руб.

По данным штаба на 28 ноября 2025 года, в муниципалитетах продолжается оценка ущерба и прием заявлений. В Новороссийске обследовано 275 объектов жилфонда, в Кабардинке — семь частных домовладений, а в Славянске-на-Кубани, где работа уже завершена, — 18 частных домов. Методическую поддержку местным властям оказывают специалисты краевого министерства по ГО и ЧС.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», после атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов.

Нурий Бзасежев