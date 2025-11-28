На Кубани до 2030 года по нацпроекту отремонтируют 300 км автодорог

В Краснодарском крае продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется привести в нормативное состояние 300 км автодорог и 1,1 тыс. погонных метров мостов до 2030 года. Об этом в интервью aif.ru сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, в 2024 году регион уже стал лидером по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — всего было обновлено 983 объекта общей протяженностью почти 1,5 тыс. км, включая региональные магистрали и улицы местного значения. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре новых моста, в том числе через реку Кубань в Усть-Лабинском районе.

Помимо дорожного строительства, в крае планируется возведение почти 40 млн кв. метров жилья, реализация 78 объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также благоустройство более тысячи общественных территорий. В комплексный подход включено создание современных социальных, транспортных и коммунальных систем для всех муниципалитетов Кубани.

Ранее «ЪКубань» сообщал, что в Краснодарском крае объем средств дорожного фонда в 2025 году составил почти 60 млрд руб. За последние 10 лет сумма выросла в три раза.

Нурий Бзасежев