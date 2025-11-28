В Краснодарском крае обновили Дом культуры за 61,8 млн рублей

В станице Елизаветинской Краснодарского края завершилось масштабное обновление Дома культуры. Торжественное открытие учреждения состоялось при участии министра культуры региона Виктории Лапиной, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Реконструкция проводилась в рамках государственной программы «Развитие культуры». Общая стоимость работ составила 61,8 млн руб.

Министр осмотрела обновленный зрительный зал на 535 мест и поздравила сотрудников учреждения с завершением ремонта. Сейчас в Доме культуры работают 45 творческих коллективов, объединяющих более 1,2 тыс. жителей всех возрастов.

Здание построили в 1969 году. Помимо главного зрительного зала, в учреждении располагаются малый и спортивный залы, классы для хореографических и вокально-хоровых занятий, костюмерная и технические помещения.

Творческие коллективы Дома культуры регулярно представляют Россию на международных конкурсах в Южной Корее, Турции, Индонезии, Франции, Сербии, Испании, Португалии, Польше и Китае.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре завершили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына за счет средств региональной программы развития культуры. Работы выполнила компания ООО «ЮгСтройСервис» за 29 млн руб. в рамках региональной программы «Развитие культуры».

Анна Гречко