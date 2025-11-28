В Новороссийске при атаке беспилотников 25 ноября пострадали 227 квартир

Промежуточные итоги последствий атаки БПЛА подвели в Новороссийске. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в результате массированного налета беспилотников пострадали 227 квартир в 34 МКД и 48 частных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Больше всего квартир пострадало в Южном районе. На улице Мурата Ахеджака повреждения зафиксированы в более чем 200 квартирах, на улице Южной прилеты установлены в 14 жилых помещениях, на проспекте Дзержинского — в семи. Некоторые квартиры оказались повреждены полностью, отмечает Андрей Кравченко.

На сегодняшний день рабочие группы обследовали 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Мониторинг по установлению ущерба продолжается. Больше всего пострадали фасады домов, балконы, окна и внутренние отделки жилых помещений.

Восстановительные работы будут производить представители управляющих компаний и бизнеса. Районные администрации Новороссийска принимают документы от граждан на предоставление компенсаций.

София Моисеенко