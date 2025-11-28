В Крыму ввели штрафы до 100 тысяч рублей за публикации материалов о ПВО

Депутаты Государственного совета Республики Крым приняли закон о штрафах до 100 тыс. руб. за публикацию материалов о местах размещения систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации российских военнослужащих на территории полуострова. Наказание также предусмотрено за распространение информации о последствиях чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сегодня, в период СВО, информационной войны, размещение в публичном пространстве материалов, связанных с деятельностью военных, работой ПВО, последствиями атак ВСУ, вредоносно и используется врагом для планирования новых гадостей. Крымчане должны понимать это. А те, кто намеренно причиняет вред нашей армии, всему нашему обществу, стране, будут привлечены к ответственности»,— заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов объяснил опасность подобных публикаций.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 28 ноября средства ПВО над территорией Крыма уничтожили 29 БПЛА. Всего системы противовоздушной обороны над регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Анна Гречко