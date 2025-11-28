Герман Греф стал почетным гражданином Крыма

Депутаты парламента Крыма присвоили председателю правления Сбербанка Герману Грефу звание «Почетный гражданин Республики Крым». Решение было принято единогласно на заседании регионального парламента 28 ноября, сообщает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметил председатель парламента Владимир Константинов, Герман Греф внес значительный вклад в развитие банковской системы и социально-экономическое развитие республики. Под его руководством Сбербанк превратился в современную клиентоориентированную организацию, в Крыму функционируют 28 отделений и 215 банкоматов.

Кроме того, Герман Греф участвовал в реализации социальных проектов: ремонте и реконструкции объектов, создании общественных пространств и улучшении финансового и инвестиционного климата региона. По словам Владимира Константинова, его деятельность положительно сказалась на развитии экономики и социальной сферы Крыма.

Анна Гречко