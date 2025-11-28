В Краснодаре откроются елочные базары в первой половине декабря

Жители Краснодара смогут купить хвойные деревья и новогодние украшения на ярмарках, которые откроют в первой половине декабря. На базарах предложат пихты, сосны и елки из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Локации украсят гирляндами, а продавцы будут работать в праздничных костюмах. Елочные базары и точки с игрушками будут открыты с 8:00 до 22:00 на проспекте Чекистов, улицах Тургенева, Ставропольская, Одесская, Калинина, Красноармейская и других.

Кроме того, заработают отдельные палатки с елочными игрушками и украшениями — 12 на ул. Красноармейской, две на ул. Одесской, а также по одной на ул. Атарбекова, Героя Аверкиева и Карякина. Краснодарцев просят сообщать о незаконной торговле на горячую линию департамента торговли или в УМВД по Краснодару.

Анна Гречко