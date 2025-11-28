В порту Новороссийска 28 ноября пройдут учебные стрельбы

В пятницу, 28 ноября, в акватории морского порта Новороссийск состоятся плановые учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировка запланирована на период с 09:00 до 11:00 и предусматривает отработку действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках учений будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На время проведения стрельб вводится полный запрет на использование любых маломерных судов и плавсредств, включая незарегистрированные, прогулочные, спортивные и надувные. Ограничения распространяются также на использование гидроциклов, виндсерфинга, SUP-досок и аналогичных средств. Кроме того, запрещены подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега. Меры направлены на обеспечение безопасности в акватории во время практических действий.

По информации военных ведомств, прошедшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией ряда регионов России, включая Ростовскую, Саратовскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую и Калужскую области, а также над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и Московским регионом.

«Ъ-Новороссийск» писал, что угрозу по беспилотным летательным аппаратам в Новороссийске ввели в 23:18 27 ноября, и через час жителей и гостей города-героя призвали укрыться в безопасных местах. Сигнал тревоги был отменен в 01:07.

Мария Удовик