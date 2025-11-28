Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сигнал тревоги по БПЛА отменили в Новороссийске

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом заявил мэр Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Угрозу по БПЛА на территории Новороссийска ввели в 23:18 27 ноября. Спустя час в городе включили сиренные установки в связи с тревогой по беспилотной опасности. Жителей призвали спрятаться в комнатах с капитальными стенами и укрыться подальше от окон.

Сигнал тревоги отменили в 01:07, согласно информации, размещенной в Telegram-канале Андрея Кравченко.

София Моисеенко

