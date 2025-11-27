Главные новости за 27 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский «Зенит» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России обыграл московское «Динамо» в столице со счетом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой. Тем не менее, подопечные Сергея Семака по сумме двух встреч уступили хозяевам поля (3:2) и вылетели в Путь регионов, где сыграют с калининградской «Балтикой».

ООО «Производственная компания "Северная миля"» признана банкротом. Организация поставляла оборудование для судов, строящихся на предприятиях ОСК, включая элементы для фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области включил в реестр требований задолженности предприятия перед двумя кредиторами.

Правительство Санкт-Петербурга выкупило «зеленые» облигации АО «Невский экологический оператор» в объеме 2,6 млрд рублей. Они размещены для финансирования строительства КПО «Новоселки», сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Комплекс возводится при поддержке городского правительства и Минприроды РФ в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

ВТБ планирует построить жилье на Ново-Адмиралтейском острове рядом с заявленным ранее концертным комплексом, следует из проектов межевания и планировки территории, размещенных городским комитетом по градостроительству и архитектуре. Для этого потребуется снос расположенных там зданий судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК).

Московский суд не встал на сторону петербургского отеля «Петровский Арт Лофт» в споре с режиссером Федором Бондарчуком на 9,7 млн рублей. Владельцы пытались взыскать с него кредит, направив два иска. По информации СМИ, господин Бондарчук заключил с банком договор на предоставление кредита. Организация передала гостинице право требования долга по договору цессии.

Шесть человек задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в легализации свыше 11 тыс. мигрантов. Для оформления документов иностранным гражданам они использовали современные информационно-телекоммуникационные технологии (ИТТ). Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии два дня назад обошли адреса группы лиц, оказывающих услуги мигрантам. Среди задержанных три человека с гражданством Узбекистана.

Неизвестные в ночь на 27 ноября подожгли подвал дома 8 на Полозовой улице, где проживает бард и уличный художник Нельсон Искандерян. Об этом деятель искусства рассказал «Ъ Северо-Запад». По словам пострадавшего, он выжил чудом, его разбудила собака по кличке Волчок. Пламя быстро потушили. Первую помощь музыканту и художнику оказали местные жители, у Нельсона диагностировали ожоги рук.

Генпрокуратура просит Выборгский районный суд Санкт-Петербурга изъять имущество у бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и членов его семьи. Иск принят к производству, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Ответчиками в иске также указаны Юрий Андреев, Ольга, Наталья и Тамара Самарьяновы.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в публичном оправдании террористического акта в «Крокус сити холле». По данным агентства ТАСС, мужчина публиковал в мессенджере Telegram сообщения, оправдывающие действия преступников, причастных к массовому убийству.

Около четырех часов дня 27 ноября при посадке на аэродром Васьково у самолета Ан-2, выполнявшего рейс Лешуконское — Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным данным, на борту находились два члена экипажа и 12 пассажиров. Никто не погиб.

Четыре округа на территории Вологодской области возглавили участники спецоперации. Об их назначении губернатор субъекта Георгий Филимонов объявил в ходе совещания регионального правительства. Сергей Щербаков назначен главой Усть-Кубинского округа, Андрей Андринович — Кичменгско-Городецкого округа, Дмитрий Чибрик — Сямженского округа, Илья Шубин — Чагодощенского округа.