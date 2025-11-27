Полиция Петербурга накрыла канал легализации свыше 11 тыс. мигрантов

Шесть человек задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в легализации свыше 11 тыс. мигрантов. Для оформления документов иностранным гражданам они использовали современные информационно-телекоммуникационные технологии (ИТТ), пишет «Фонтанка».

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии два дня назад обошли адреса группы лиц, оказывающих услуги мигрантам. Среди задержанных три человека с гражданством Узбекистана.

По версии следствия, фигуранты помогали иностранцам нелегально получить патенты, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мигрантам делали документы с отметками о трудоустройстве в фирмы, которые на самом деле не работали. Далее бумаги направлялись в отдел по вопросам трудовой миграции и использовались для продления сроков трудовых патентов и временного пребывания.

Предварительно установлено, что таким образом за пару лет фигурантам удалось легализовать более 11 тыс. иностранных граждан. Мигрантам аннулируют патенты, позже их выдворят из России и запретят въезд.

Татьяна Титаева