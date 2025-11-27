ГП просит изъять 6 квартир у семьи экс-замруководителя Росавтодора Самарьянова

Генеральная прокуратура просит Выборгский районный суд Санкт-Петербурга изъять имущество у бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и членов его семьи. Иск принят к производству, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ответчиками в иске также указаны Наталья Самарьянова, Юрий Андреев, Ольга и Тамара Самарьяновы. Генпрокуратура в ходе проверки установила, что Самарьянов и его близкие приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму, превышающую их доход. С 2009 по 2023 годы доходы семьи составили в совокупности чуть более 60 млн рублей, при этом стоимость имущества оценивается в 250 млн рублей (430 млн рублей — рыночная).

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ шесть квартир, девять машино-мест, четыре автомобиля, пять долей в нежилых помещениях в Петербурге и участок с домом в Ленобласти. Суд принял обеспечительные меры по иску.

Татьяна Титаева