Смольный выкупил облигации НЭО на 2,6 млрд рублей для строительства КПО «Новоселки»

Правительство Санкт-Петербурга выкупило «зеленые» облигации АО «Невский экологический оператор» в объеме 2,6 млрд рублей. Они размещены для финансирования строительства КПО «Новоселки», сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Комплекс возводится при поддержке городского правительства и Минприроды РФ в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие». Завершить работы по реализации проекта должны в конце 2026 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2027-й. Новый комплекс поможет обеспечить 100% обработку твердых коммунальных отходов.

ППК «Российский экологический оператор» разместил «зеленые» облигации на 17,2 млрд рублей. Средства также пойдут на строительство КПО «Новоселки».

Прежде стало известно, что стоимость строительства комплекса выросла на 2,2 млрд рублей. Теперь сумма составляет 21,368 млрд рублей.

Татьяна Титаева