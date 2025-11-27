В Петербурге задержали мигранта за оправдание теракта в «Крокус сити холле»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в публичном оправдании террористического акта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, мужчина публиковал в мессенджере Telegram сообщения, оправдывающие действия преступников, причастных к массовому убийству посетителей концертного зала в марте 2024 года. На допросе задержанный заявил, что поддерживает ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также рассказал о намерении «бороться с неверными» и стать «шахидом».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, включая возможные связи с террористическими структурами.

Артемий Чулков