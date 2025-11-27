У самолета Ан-2 частично надломилась стойка шасси при посадке под Архангельском

Около четырех часов дня 27 ноября при посадке на аэродром Васьково у самолета Ан-2, выполнявшего рейс Лешуконское — Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ан-2, совершивший аварийную посадку под Архангельском

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Самолет Ан-2, совершивший аварийную посадку под Архангельском

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным данным, на борту находились два члена экипажа и 12 пассажиров. В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Прокуратура сейчас проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Андрей Маркелов