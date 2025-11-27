Пиррова победа: «Зенит» обыграл «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России

Петербургский «Зенит» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России обыграл московское «Динамо» в столице со счетом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В дальнейшем при тотальном владении сине-бело-голубые так и не смогли найти верных путей к воротам экс-голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева, который ныне выступает за столичную команду.

В первой игре «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 3:1. Таким образом петербуржцы избежали встречи в полуфинале Пути РПЛ с московским «Спартаком». Однако в Пути регионов в игре с калининградской «Балтикой» права на ошибку уже не будет. Проигравший покинет турнир.

Андрей Маркелов