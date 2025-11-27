Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор Вологодской области назначил участников СВО главами четырех округов

Четыре округа на территории Вологодской области возглавили участники спецоперации. Об их назначении губернатор субъекта Георгий Филимонов объявил в ходе совещания регионального правительства.

Сергей Щербаков назначен главой Усть-Кубинского округа, Андрей Андринович — Кичменгско-Городецкого округа, Дмитрий Чибрик — Сямженского округа, Илья Шубин — Чагодощенского округа.

«Предлагаем бывшим главам альтернативный формат работы — в ином качестве. Мы не теряем людей, не отказываемся от сотрудников»,— отметил господин Филимонов.

Также на совещании глава региона объявил о назначении Анны Одинцовой на должность заместителя губернатора. Прежде она руководила областным ЦУР.

Татьяна Титаева

