Отелю в центре Петербурга не удалось взыскать с Федора Бондарчука 9,7 млн рублей

Московский суд не встал на сторону петербургского отеля «Петровский Арт Лофт» в споре с режиссером Федором Бондарчуком на 9,7 млн рублей. Владельцы пытались взыскать с него кредит, направив два иска, пишет РИА Новости.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, разбирательства длились больше двух лет. По информации СМИ, господин Бондарчук заключил с банком договор на предоставление кредита. Организация передала отелю право требования долга по договору цессии. На какие цели режиссер брал кредит, неизвестно.

«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО "Петровский Арт Лофт", ответчик: Бондарчук Федор»,— содержится в материалах суда.

Татьяна Титаева