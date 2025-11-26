Главные новости за 26 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вновь вырастут в 2026 году, их будут повышать в два этапа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С 1 января цены вырастут на 1,7%. Второй этап стартует 1 октября и будет иметь ярко выраженную региональную дифференциацию, причем разброс значений окажется весьма значительным.

Домодедовский суд Московской области вынес приговор петербургской актрисе театра и кино Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Она получила три года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тыс. рублей. В своей последней речи перед судом Тарасова полностью признала вину и выразила глубокое сожаление о случившемся.

Выпускающее кондитерские изделия АО «КО "Любимый край"» (бренды «Посиделкино», «Штучки») в следующем году впервые запустит в продажу линейку вафель, сообщил «Ъ Северо-Запад» гендиректор компании Алексей Медведев. На данный момент на заводе идет отладка оборудования для начала производства, размер инвестиций эксперты оценили в 70 млн рублей.

Показатель валовой продукции АПК Ленобласти по итогам года достигнет 540 млрд рублей, что на 12,5% (60 млрд рублей) больше результата 2024 года, сообщил в среду 26 ноября вице-губернатор региона по АПК Олег Малащенко. Размер господдержки в этом году вырос на 4,5% до 7 млрд рублей, из них 88% составили средства регионального бюджета.

В Карелии экс-депутату Петрозаводского горсовета и бывшему офицеру спецназа ФСБ Тимуру Зорнякову предъявлено обвинение в заказном убийстве и покушении на убийство. Как следует из материалов 1-го Западного окружного военного суда, инкриминируемые ему преступления относятся к 2002 году. По данным следствия, Зорняков произвел выстрел из ручного гранатомета по бронированному автомобилю бизнесмена Леонида Белуги.

АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» в рамках нового инвестпроекта в Ленинградской области придерживает расширение собственного производства. В рамках соглашения с 47-м регионом компания ввела цех содержания промышленной птицы, но решила перенести на следующий год строительство еще одного аналогичного корпуса.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководителя Морозовского лесничества и генерального директора одной из коммерческих организаций. Их подозревают в обмане региональных властей по договорам о восстановлении лесов.

Петербургский адвокат Алексей Калугин опубликовал в своем Telegram-канале ответы от Министерства юстиции РФ и МВД России на его запросы, в которых говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации.

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с народного артиста РСФСР Михаила Боярского удвоенную сумму неоплаченного ранее штрафа. Артисту вменили ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Причина первого штрафа не уточняется.

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого состава модели «Балтиец-2» оформленного в цветовой гамме «синей» (Московско-Петроградской) линии петербургского метрополитена, на которой он будет эксплуатироваться. Сейчас поезд готовят к отправке в депо для финальной обкатки.

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Олег Логунов назначен начальником управления кадров Генеральной прокуратуры. Соответствующий указ главы государства от 25 ноября появился на сайте электронного опубликования правовых актов.

Парламент Санкт-Петербурга в третьем, окончательном, чтении приняли проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. По расчетам городского правительства, доходы города в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн. Цель Смольного, как не раз заявлял губернатор Александр Беглов, к 2030 году довести доходы до 2 трлн.