Минюст и МВД заявили, что фото Навального это не экстремистская символика

Петербургский адвокат Алексей Калугин опубликовал в своем Telegram-канале ответы от Министерства юстиции РФ и МВД России на его запросы, в которых говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации.

«По состоянию на 10.11.2025 в федеральном списке экстремистских материалов, а также в перечне организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими, в качестве символики экстремистской организации изображение гражданина Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 года рождения отсутствует»,— говорится в документе.

В октябре его подзащитный, правый активист Савва Федосеев, получил 15 суток административного ареста (позже в апелляции срок был уменьшен до 13 суток) из-за опубликованной на своей странице фотографии оппозиционера.

При этом сам господин Федосеев настаивает, что не только не поддерживал умершего в ямальской колонии политика, но и, наоборот, выступал с его критикой.

В то же время полицейское ведомство, обращает внимание господин Калугин, «подстраховало себя», указав, что конечное решение все равно остается за судом.

«Каким образом подтверждается умысел Федосеева на совершение противоправных действий, если даже ни один государственный реестр не позволяет точно сказать, демонстрация каких изображений запрещена законом?»,— негодует юрист.

Адвокат подчеркнул, что защита приобщит указанные ответы к поданной кассационной жалобе на арест активиста.

