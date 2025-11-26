В Петербурге собрали первый «Балтиец-2» для «синей» ветки метро

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого состава модели «Балтиец-2» оформленного в цветовой гамме «синей» (Московско-Петроградской) линии петербургского метрополитена, на которой он будет эксплуатироваться. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале 26 ноября.

Сейчас поезд готовят к отправке в депо для финальной обкатки. Аналогичные составы, как заявлял ранее господин Беглов, подготовлены для «коричневой» (Красносельско-Калининской) и фиолетовой (Фрунзенско-Приморской) линий.

Всего завод изготовит 950 новых вагонов для Петербурга, что составляет почти половину действующего парка, отметил глава города.

Артемий Чулков