Заместитель полпреда в СЗФО Олег Логунов возглавил управление кадров Генпрокуратуры

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Олег Логунов назначен начальником управления кадров Генеральной прокуратуры. Соответствующий указ главы государства от 25 ноября появился на сайте электронного опубликования правовых актов.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми Олег Логунов с визитом в Коми

Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми

Олег Логунов родился в Иркутстке в 1962 году. Окончил Свердловский юридический институт имени Р.А. Руденко. В 1983-1998 годах работал в прокуратуре Приморского края. Следующие два года был заместителем прокурора Псковской области, в 2000-2005 годах — начальником управления Генпрокуратуры в СЗФО.

Впоследствии господин Логунов занимал различные должности в ФСКН и СКР, в 2009 вернулся в Генпрокуратуру в качестве начальника правового управления ведомства. С Декабря 2012 года он занимал пост заместителя полпреда президента в СЗФО, на котором курировал вопросы правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, координации кадровой и наградной политики главы государства и организации работы аппарата полпреда.

В апреле 2013 года Олега Логунова включили в санкционный список США по «закону Магнитского» по обвинению в том, что способствовал расследованию в отношении Сергея Магнтиского, инициировал арест фигуранта на 12 месяцев и способствовал увеличению срока его содержания под стражей.

Помимо нового назначения полпреда по СЗФО, в указе Владимира Путина говорится, что с 25 ноября от должности освобожден замгенпрокурора Геннадий Лопатин, прокурором Республики Тыва стал Евгений Ботвинкин, Воронежской области — Валерий Войнов, Ханты-Мансийского автономного округа — Дмитрий Попов, Уральским транспортным прокурором — Роман Деринга.

Артемий Чулков