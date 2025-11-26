Экс-депутату Петрозаводского горсовета предъявили обвинения в заказном убийстве

В Карелии экс-депутату Петрозаводского горсовета и бывшему офицеру спецназа ФСБ Тимуру Зорнякову предъявлено обвинение в заказном убийстве и покушении на убийство, сообщает ТАСС. Как следует из материалов 1-го Западного окружного военного суда, инкриминируемые ему преступления относятся к 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Петрозаводского горсовета Тимур Зорняков, обвиняемый в заказном убийстве.

Фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии Экс-депутат Петрозаводского горсовета Тимур Зорняков, обвиняемый в заказном убийстве.

Фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии

По данным следствия, Зорняков, действуя по найму, произвел выстрел из ручного гранатомета по бронированному автомобилю бизнесмена Леонида Белуги. В результате нападения погиб 28-летний водитель, а сам предприниматель не пострадал. За это Зорняков, по информации источника издания, получил 20 тыс. долларов.

Помимо этого, экс-депутат обвиняется в целом ряде экономических преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением. Находясь на посту директора автономного учреждения республики, он, как утверждает следствие, незаконно завышал себе и сотрудникам командировочные выплаты, а также похитил 900 тыс. рублей, предоставив поддельные документы на компенсацию расходов. Общий ущерб от его действий оценивается более чем в 1 млн рублей.

Уголовное дело также включает эпизод о склонении к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, в июле 2023 года. В мае 2024 года Зорняков был арестован, а позднее отпущен под домашний арест. Ранее он лишился депутатского мандата в Петрозаводском горсовете. Обвинительное заключение по всем эпизодам уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Маркелов