Кондитерский концерн «Любимый край» запустит линейку вафель летом 2026 года

Выпускающее кондитерские изделия АО «КО "Любимый край"» (бренды «Посиделкино», «Штучки») в следующем году впервые запустит в продажу линейку вафель, сообщил «Ъ Северо-Запад» гендиректор компании Алексей Медведев. На данный момент на заводе идет отладка оборудования для начала производства, размер инвестиций эксперты оценили в 70 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания планирует продавать вафли сразу под четырьмя марками, первой в продажу поступит продукция от Бренда «Посиделкино» летом 2026 года. «Мы допускаем впоследствии расширение на экспорт, но пока речь идет только о рынке внутри страны»,— отметили в «Любимом крае».

На данный момент предприятие тестирует оборудование и определяется с рецептурой начинки. Предварительно, линейка будет включать ореховый, сливочный и шоколадный вкусы. Текущие возможности завода позволяют выпускать 100 тонн продукта в месяц (объем эквивалентен 3 млн упаковкам вафель. — «Ъ Северо-Запад»). Оборудование для производства вафель закупили в Дании, однако сырье приобретается полностью у отечественных поставщиков.

Объем производства «Любимого края» составляет 23,6 тыс. тонн в натуральном выражении. Согласно данным СПАРК, выручка кондитерского объединения в 2024 году выросла на 18% достигла 2,9 млрд рублей, тогда как чистая прибыль сократилась с 92,2 млн рублей до 190 тыс. рублей.

Размер инвестиций в новую линейку господин Медведев не раскрыл, ограничившись «несколькими десятками миллионов рублей». Однако гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что речь идет о сумме в 70 млн рублей. «Думаю, что при популярности вафель как на российском рынке, так и за рубежом срок окупаемости инвестиций составит максимум пять лет»,— добавил господин Бурмистров.

В то же время кроме выпуска новой линейки продукции кондитерское объединение готовится к расширению завода. Запуск второй очереди, как уточнили в компании, запланирован на 2028 год. Площадь будущей площадки составит 9,8 тыс. кв. м, на территории кроме производства также разместят складские помещения. «Мы подписали соглашение на 1,3 млрд рублей с Ленобластью на ПМЭФ и сейчас определяемся, какие линии запустим на новой фабрике»,— подытожил Алексей Медведев.

Стефания Барченкова