Суд приговорил Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков

Домодедовский суд Московской области вынес приговор петербургской актрисе театра и кино Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, сообщает корреспондент «Ъ». Она получила три года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своей последней речи перед судом Тарасова полностью признала вину и выразила глубокое сожаление о случившемся. При этом она подчеркнула, что не считает себя ни наркоторговцем, ни наркопотребителем, и попросила суд дать ей шанс, назвав инцидент «нелепой трагической случайностью».

В поддержку актрисы в суде выступили ее коллеги — известные артисты Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В частности, Ярмольник охарактеризовал Тарасову как «талантливую актрису высочайшего класса», за которой он никогда не замечал «излишеств».

Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ» «Аглая Тарасова исполнила роль подсудимой».

Андрей Маркелов