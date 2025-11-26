Объем валовой продукции АПК Ленобласти в 2025 году вырастет на 60 млрд рублей

Показатель валовой продукции АПК Ленобласти по итогам года достигнет 540 млрд рублей, что на 12,5% (60 млрд рублей) больше результата 2024 года, сообщил в среду 26 ноября вице-губернатор региона по АПК Олег Малащенко. Объем инвестиций в отрасль вырастет на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозу областного правительства, объем инвестиций в АПК в 2025 году будет равен 27 млрд рублей. Размер господдержки в этом году вырос на 4,5% до 7 млрд рублей, из них 88% составили средства регионального бюджета, уточнил вице-губернатор Малащенко. Ожидается, что сельскохозяйственные предприятия региона перечислят в бюджеты всех уровней 26 млрд рублей (прирост на 9%).

По итогам года в молочном скотоводстве надой на одну корову в 47-м регионе достигнет 10,3 тыс. кг (показатель на 23% выше, чем средний показатель по стране), а производство молока – 719,2 тыс. тонн. Регион занимает 8-е место по производству молока в сельхозорганизациях в РФ. По производству мяса птицы в сельхозпредприятиях Ленобласть занимает 5-е место в РФ. Объем производства свинины за год увеличился на 5,4% до 41,8 тыс. тонн, говядины – на 3% до 31,3 тыс. тонн.

В овощеводстве из-за погодных условий и повторных заморозков весной годовые показатели по урожаю будут ниже прошлогодних, признался руководитель АПК Ленобласти. Картофеля в регионе собрано 50,3 тыс. тонн против 59 тыс. тонн в 2024 году. Других овощей собрано 88% от плана – 53 тыс. тонн (в 2024 году – 60,5 тыс. тонн).

Александра Тен