Глава Морозовского лесничества задержан по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководителя Морозовского лесничества и генерального директора одной из коммерческих организаций. Их подозревают в обмане региональных властей по договорам о восстановлении лесов.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следствие установило, что гендиректор фирмы и глава лесничества ввели в заблуждение сотрудников комитета по природным ресурсам Ленобласти в части выполнения условий договоров по компенсационному лесовосстановлению по подготовке почвы, посадке саженцев, агротехническом уходе. При этом указанные в договорах работы фактически не велись, а злоумышленники, используя подложную документацию об их выполнении, получили по договорам более 40 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По данным следственного органа, ущерб бюджету РФ от преступления может достигать 1 млрд рублей.

В настоящий момент оба фигуранта задержаны. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Цедрик