Главные новости за 25 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 192 беспилотника в течение прошедшей ночи.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область и Краснодарский край.

Фрагменты БПЛА обнаружили в центре Краснодара. Повреждения получили окна в двух жилых домах и одном офисном центре.

В Туапсинском округе Краснодарского края два детских сада № 40 и 41 временно не принимают детей из-за того, что осколки БПЛА упали на территорию одного учреждения, а во втором выбили окна.

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю до 29 декабря 2025 года.

Краснодарский краевой суд окончательно утвердил передачу в государственную собственность имущества бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо общей стоимостью 1,4 млрд руб.

Прокуратура Западного административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики Кубани, обвиняемой в получении взятки в крупном размере. Ей вменяется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, предусматривающий до 12 лет лишения свободы.

В Отрадненском районе Краснодарского края 32-летнего отца арестовали по обвинению в истязании 10-летней дочери и 8-летнего сына, которых он избивал электрошокером и металлической палкой.

В Краснодарском крае за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован заметный рост числа заявлений о признании граждан банкротами. За девять месяцев поступило 27,7 тыс. таких заявления, что на 39% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.