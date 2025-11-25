Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фрагменты БПЛА обнаружены в центре Краснодара

Фрагменты беспилотника, упавшего в центральной части Краснодара, повредили окна в трех зданиях, пострадавших нет. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, обломки БПЛА обнаружили рядом с многоквартирным домом в Центральном внутригородском округе краевой столицы. Информация о падении поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Повреждения получили окна в двух жилых домах и одном офисном центре. К месту происшествия выехали специальные и экстренные службы. В настоящее время проводится детальный осмотр территории и оценка причиненного ущерба.

Наталья Решетняк

