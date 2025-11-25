Экс-глава Крымского района Сергей Лесь останется под стражей до 29 декабря

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю до 29 декабря 2025 года. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября арестовал главу Крымского района Сергея Леся, проходящего по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, до 29 ноября. Сейчас меру пресечения продлили. Ранее, в сентябре 2025 года, межрайонная прокуратура подала иск о взыскании имущества чиновника, а также его родственников и близких.

Сергей Лесь родился в 1969 году в Крымске. Получил образование в Московском государственном университете технологий и управления по специальности «экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начал в 1990 году в Крымской ПМК, после чего работал на предприятиях «Рембытмашприбор», «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром» и «Строительный дом».

В 2005 году был избран депутатом совета Крымского городского поселения, где возглавил профильную комиссию по вопросам ЖКХ, транспорта и энергетики. С 2005 по 2012 год руководил муниципальным предприятием «Крымсккапстрой». В 2014 году занял должность заместителя главы района, в 2015 году — исполняющего обязанности, а спустя два года был избран руководителем муниципалитета. В 2022 году переизбран на новый срок.

Вячеслав Рыжков