СКР возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Краснодарский край

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область и Краснодарский край. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о признаках преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 25 ноября вооруженные силы Украины нанесли удары с применением БПЛА по гражданским объектам в нескольких населенных пунктах двух регионов. В Ростовской области, в Таганроге и Неклиновском районе, погибли три человека, еще несколько получили ранения; повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В Краснодарском крае пострадали не менее шести жителей, разрушения также затронули жилой фонд и гражданские объекты.

Следователи продолжают работу на местах: проводится осмотр территорий, изымаются фрагменты беспилотных аппаратов для последующих экспертиз, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. В ведомстве заверили, что будут установлены все причастные к атаке лица.

В ночь на 25 ноября силы ПВО перехватили 231 беспилотник над южными регионами и акваторией Черного моря. В их числе 76 аппаратов уничтожены над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью и 116 — над морской акваторией.

Вячеслав Рыжков