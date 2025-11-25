В Туапсинском округе два детских сада закрыты из-за повреждений после атаки БПЛА

В Туапсинском округе Краснодарского края два детских сада № 40 и 41 временно не принимают детей из-за того, что осколки БПЛА упали на территорию одного учреждения, а во втором выбили окна. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале.

Завтра детский сад № 41 будет работать в полноценном режиме, а дошкольное образовательное учреждение № 40 — в режиме кратковременного пребывания. 27 ноября оба объекта полностью возобновят работу.

Александр Руденко обсудил с главой Туапсинского района Сергеем Бойко масштабы повреждений. После завершения восстановительных работ вице-губернатор планирует посетить детские сады с проверкой.

По данным Минобороны, над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 192 беспилотника в течение прошедшей ночи. В Новороссийске во время атаки украинских беспилотников травмы получили четыре человека. Фрагменты БПЛА, упавшего в центральной части Краснодара, повредили окна в трех зданиях.

Алина Зорина