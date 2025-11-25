Дело в отношении бывшего замминистра образования Кубани о взятке направлено в суд

Прокуратура Западного административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, обвиняемой в получении взятки в крупном размере. Ей вменяется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, предусматривающий до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, находясь в должности, чиновница содействовала заключению контрактов на поставку текстильной продукции для школ № 102 и № 104 Краснодара с индивидуальным предпринимателем, с которой заранее была достигнута договоренность о передаче вознаграждения. После подписания договоров 31 октября 2024 года предприниматель передала должностному лицу 1 млн руб.

В ходе расследования бывший замминистра признала вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков