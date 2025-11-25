С начала года число заявлений на банкротство от жителей Кубани выросло на 40%
В Краснодарском крае за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован заметный рост числа заявлений о признании граждан банкротами. По данным пресс-службы регионального арбитражного суда, которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, за девять месяцев поступило 27 793 таких заявления, что на 39% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего в суд за указанный период подано 58 020 исков — на 1% больше, чем годом ранее. Почти половина обращений (48%) связана с процедурами несостоятельности граждан. На фоне общего роста нагрузки количество заявлений о выдаче судебных приказов снизилось на 29%, тогда как число возвращенных исков увеличилось на 12%.
В суде отмечают сохраняющийся тренд на расширение практики личного банкротства, который продолжает влиять на структуру поступающих обращений.