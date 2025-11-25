В Отрадненском районе Кубани отца обвинили в истязании детей электрошокером

В Отрадненском районе Краснодарского края 32-летнего отца арестовали по обвинению в истязании 10-летней дочери и 8-летнего сына, которых он избивал электрошокером и металлической палкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура района отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, после чего Новокубанский межрайонный следственный отдел возбудил дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе проверки материалов надзорное ведомство установило признаки более тяжкого преступления и потребовало возбудить второе дело по ст. 117 УК РФ (истязание).

Следствие установило, что с февраля по октябрь 2025 года безработный отец ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетних дочь и сына, мать которых умерла от коронавирусной инфекции. Он унижал детей и систематически применял к ним физическое насилие, используя электрошокер. Девочку он регулярно избивал, в том числе металлической палкой, а чтобы скрыть синяки от окружающих, не пускал ее в школу. За непослушание заставлял ребенка стоять на коленях на горохе.

Факты насилия подтверждены заключением судебно-медицинской экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовных дел находится под контролем районной прокуратуры.

Надзорное ведомство также даст оценку работе органов системы профилактики и образовательного учреждения, где учились дети. Сейчас несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алина Зорина