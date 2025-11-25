Краевой суд подтвердил изъятие имущества экс-депутата Госдумы на 1,4 млрд рублей

Краснодарский краевой суд окончательно утвердил передачу в государственную собственность имущества бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо общей стоимостью 1,4 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Сочи и отклонила все доводы как несостоятельные. Первоначальное решение удовлетворило иск Генеральной прокуратуры России о конфискации активов, оформленных на экс-парламентария и его родственников.

В государственную казну перешли доли в уставных капиталах трех компаний: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол». Также изъяты 55 объектов капитального строительства общей площадью 6,5 тыс. кв. м и девять земельных участков площадью полтора га.

Кроме того, прекращены права аренды на государственные земли площадью 2,7 га. Апелляционное решение вступило в законную силу.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что оставшийся без мандата и проживающий за пределами России бывший депутат Госдумы России Юрий Напсо заявил, что его семья вынужденно обосновалась в Сочи в помещении, предназначенном для хранения лодок. Ранее парламентарии единогласно проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Юрия Напсо, установив, что он отсутствовал на работе почти два года, из которых свыше 200 дней — без уважительных причин. Верховный суд РФ в мае отказался отменять решение парламента. По данным агентства, около двух лет бывший парламентарий проживает в ОАЭ.

Анна Гречко