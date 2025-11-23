Главные новости за выходные 22–23 ноября

В Йоханнесбурге прошел саммит G20. Среди лидеров отсутствовали представители России, США и Китая. Российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В совместной декларации участники выступили за расширение Совбеза ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского и Карибского регионов, а также Латинской Америки. В документе также упоминается необходимость достижения «справедливого, всеобъемлющего и прочного» мира на Украине, а также в Палестине и других регионах, где идут боевые действия.

Продолжается обсуждение американского мирного плана по Украине. 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с США по мирному плану. Ее возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. Со стороны США участвуют спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Встреча проходит в Женеве 23 ноября. The Washington Post сообщила, что на встрече также будут присутствовать представители Германии, Франции и Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что его мирные предложения не являются окончательными. Однако он добавил, что принять их украинским властям придется.

22 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца. Он принял это решение в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила об активных переговорах между Минском и Вашингтоном.

The Guardian сообщила, что Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпредставителем по вопросам Украины. Официально это не подтверждало, но господин Дрисколл прибыл в Женеву на встречу с украинской делегацией.

23 ноября подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области Украины. В тот же день подразделения «Южной» группировки взяли под свой контроль село Петровское в Донецкой народной республике.

В Израиле в возрасте 86 лет умер художник, поэт и один из ключевых идеологов Второго русского авангарда Михаил Гробман.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».